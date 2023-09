Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Bierzwnik? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Szkolna 18, 73-240 Bierzwnik numer okręgu do Sejmu: 40 numer okręgu do Senatu: 99

adres: Zieleniewo 37, 73-240 Zieleniewo numer okręgu do Sejmu: 40 numer okręgu do Senatu: 99

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Breń 30A, 73-240 Breń numer okręgu do Sejmu: 40 numer okręgu do Senatu: 99

adres: Klasztorne 132A, 73-240 Klasztorne numer okręgu do Sejmu: 40 numer okręgu do Senatu: 99

Protesty wyborcze – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Ile trzeba mieć lat, aby móc oddać głos w wyborach parlamentarnych?

Prawo do udziału w głosowaniu (czynne prawo wyborcze) w wyborach ma obywatel polski, który: