Robisz postanowienia noworoczne? Zwiększasz swoje szanse na sukces! Zobacz wyniki badań i podejmij 3-miesięczny noworoczny challenge

Czym są noworoczne postanowienia?

Postanowienia noworoczne to nieodłączny element kultury i tradycja kultywowana już przez starożytnych Babilończyków czy późniejszych Rzymian. Wraz z nowym rokiem łatwiej zmienić kurs życiowy, by wreszcie osiągnąć upragnione cele. Często jednak wyznaczamy je, nie patrząc na możliwości realizacji. Istotną przeszkodą jest mylenie zamierzeń z życzeniami. „Będę więcej zarabiać”, „awansuję”, „będę miej pracować”, „przestanę się stresować”, „zacznę myśleć pozytywnie” czy „wyleczę choroby” to szczytne intencje, ale do ich osiągnięcia konieczne są konkretne działania – i to właśnie poszczególne kroki trzeba zaplanować i konsekwentnie realizować.

Niestety, wiele z zamierzeń może też pozostawać w sprzeczności ze sobą – na przykład dla uzyskania większych zarobków zwykle trzeba włożyć więcej, a nie mniej pracy. Nie wszystko też da się osiągnąć w realnym świecie, jak np. życie wolne od stresów czy dolegliwości. Można jednak osiągnąć znacznie więcej niż udawało się dotąd co roku.