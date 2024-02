Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Choszcznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Kluczem do przygotowania dobrego koktajlu odchudzającego jest zachowanie równowagi w dostarczaniu witamin, składników mineralnych oraz zdrowych tłuszczów i białka. Zobacz, jak szybko zrobić różowe smoothie, które pomoże ci pozbyć się oponki z brzucha, usunąć toksyny z organizmu i wspomoże trawienie.

Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Czas mija bardzo szybko – wakacje rozpoczną się za niewiele ponad 4 miesiące. Niektórzy podróżnicy już teraz szukają okazyjnych ofert na letni wyjazd. Dokąd najlepiej wybrać się na wakacje, by nie zrujnować budżetu i naprawdę wypocząć? Sprawdziliśmy, co oferują największe biura podróży – oto lista najtańszych kierunków na wycieczkę all inclusive w 2024 roku.