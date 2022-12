Polecane apteki w Choszcznie. Odkryj apteki w grudniu 2022

Dobry farmaceuta - charakterystyka

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Dobrze Ci doradzi, jeśli zapytasz, jak stosować lek. Bardzo często to właśnie farmaceuta sprawia, że pacjenci lubią wracać do tej konkretnej apteki.